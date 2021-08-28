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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Желаю всем жителям Молдовы покровительства Пресвятой Богородицы

Додон: Желаю всем жителям Молдовы покровительства Пресвятой Богородицы
28 августа
12:06 2021
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Сегодня Православная Церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы – один из двунадесяти праздников. В связи с этим событием председатель ПСРМ Игорь Додон написал в соцсетях пост, в котором говорится:

«В календаре Православной церкви есть четыре праздника, посвященные Деве Марии, и сегодняшний является самым древним и венчает окончание Успенского поста. В этот день Пресвятая Дева Мария закончила свою земную жизнь, но для нас день стал праздником, потому что у нас появился Небесный Защитник.

С этим днем, считающимся границей между летом и зимой, связаны многие традиции, обычаи и суеверия, которые и сегодня можно встретить в населенных пунктах страны.

Сердечно поздравляю жителей, чьи церкви посвящены Успению Богородицы, а также людей, которые сегодня отмечают день ангела. Пусть Дева Мария, чьим именем они наречены, защищает их и ведет по жизненному пути.

Желаю всем жителям нашей страны здоровья, благополучия и покровительства Пресвятой Богородицы!»

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