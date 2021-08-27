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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 августа 256608 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 августа 256608 излечившихся
27 августа
20:06 2021
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На сегодняшний день в стране 256608 человек прошли лечение и 6387 умерли от инфекции COVID-19.    

На 27 августа в Молдове подтвержден 266591случай заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2316 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19182 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 848 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 108 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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