На сегодняшний день в стране 256608 человек прошли лечение и 6387 умерли от инфекции COVID-19.

На 27 августа в Молдове подтвержден 266591случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2316 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19182 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 848 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 108 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).