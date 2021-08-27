Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в программу проведения военного парада в Республике Молдова посвященного 30-летию независимости страны.

Как и в большинстве стран, входивших ранее в состав Союза Советских Социалистических Республик, в Кишиневе отнеслись весьма серьезно к юбилею. На торжества пригласили президентов трех восточно-европейских стран: Анджея Дуду из Польши, Клауса Йоханниса из Румынии и Владимира Зеленского – Украина. Дуда прибыл за день до парада. Он с вечера успел дать несколько интервью и сделать пару заявлений. А вот у коллег из Бухареста и Киева случились накладки. С утра 27-го августа в Кишиневе наблюдался туман, видимость в районе столичного аэропорта – менее 200 метров. Самолет с украинским президентом Зеленским покружил над молдавской столицей, и отправился в Одессу. Там Владимир Александрович отдохнул, подзаправился, и с опозданием прибыл в Кишинев почти под занавес торжеств. Йоханнис до нормализации погоды вообще из Бухареста не вылетал, но взлетев, успел почти на все мероприятия, пропустив лишь начало. Проведение парада ради дорогих гостей отложили более чем на час. Оказалось, что шествие, как и в былые советские времена – не для простых граждан, а для «понаехавших», часик-другой можно и в подворотне постоять, подождать «бояр заезжих».

Скорее всего, для трех президентов – гостей кишиневское зрелище было смехотворным. Назвать военным парадом шествие пары сотен военных, не всегда шагавших в унисон, можно было с очень большой натяжкой. С другой стороны кому власти Молдовы пытались продемонстрировать военную «мощь»? Любой из наших соседей может в случае необходимости оккупировать всю страну за считанные минуты.

Может, разумнее было бы не оружием бряцать, а ограничиться шествием танцевальных ансамблей, дабы подчеркнуть, что у нас нет никаких милитаристских амбиций. Кстати, для президента – женщины это было весьма выигрышным пиарходом. Надеемся, в будущем наша подсказка будет взята на заметку чиновниками от властей.

кадр из видео















кадр из видео













