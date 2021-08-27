Сегодня, 27 августа, в 30-ю годовщину Независимости Республики Молдова, депутаты парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов, муниципальные советники, активисты и сторонники Партии социалистов и «Молодой гвардии» возложили цветы к памятнику Штефана чел Маре.

30 лет назад, 27 августа 1991 года парламент Молдовы, в соответствии с решением Великого национального собрания, принял Декларацию о независимости. В результате Республика Молдова стала независимым государство, «могущим свободно, без вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа».

Обращаясь к согражданам в этот день, лидер социалистов Игорь Додон подчеркнул, что «у Молдовы было славное прошлое, у Молдовы есть и будущее. Важно защищать и любить ее». Он призвал своих соотечественников «не терять надежду, не отказываться от своей страны, не прекращать жить, работать и мечтать о лучшем будущем в Молдове и для Молдовы».