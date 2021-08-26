Правительство Молдовы потратит 5,5 млн на праздничные гуляния
Любопытно, что большая часть средств из государственного бюджета будет потрачена на военный парад. За удовольствие лицезреть на марширующих солдат со специально построенных правительственных трибун кабмин Гаврилицы раскошелился на два с половиной миллиона леев.
Ещё в 1,6 млн обошлась сцена, звуковое и световое оборудование, а также трибуны для гостей. Кроме того, затраты на проведение концерта, включая гонорары артистам, превышают 1,2 млн леев.
День независимости в столице откроют возложением цветов к памятнику “Скорбящая мать” в 8:30 утра. В 10:00 на площади Великого национального собрания начнется парад. Затем будут два концерта. А завершатся мероприятия к пяти вечера.
На фоне не утихающего скандала с принуждением педработников сдавать тесты на коронавирус за свой счет, парады и концерты напоминают пир во время чумы. Особенно откровенной глупостью выглядит демонстрация военной «мощи» нашей страны. Новая власть с помощью армии, не способной сдержать и 5 минутную атаку любого из соседей, утешает себя парадами. Странно, что никому из «хороших людей» команды Санду не пришла в голову простая мысль: отменить бессмысленное бряцание оружием. Уж лучше бы эти 5,5 млн отдали педработникам.