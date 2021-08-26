Любопытно, что большая часть средств из государственного бюджета будет потрачена на военный парад. За удовольствие лицезреть на марширующих солдат со специально построенных правительственных трибун кабмин Гаврилицы раскошелился на два с половиной миллиона леев.

Ещё в 1,6 млн обошлась сцена, звуковое и световое оборудование, а также трибуны для гостей. Кроме того, затраты на проведение концерта, включая гонорары артистам, превышают 1,2 млн леев.

День независимости в столице откроют возложением цветов к памятнику “Скорбящая мать” в 8:30 утра. В 10:00 на площади Великого национального собрания начнется парад. Затем будут два концерта. А завершатся мероприятия к пяти вечера.

На фоне не утихающего скандала с принуждением педработников сдавать тесты на коронавирус за свой счет, парады и концерты напоминают пир во время чумы. Особенно откровенной глупостью выглядит демонстрация военной «мощи» нашей страны. Новая власть с помощью армии, не способной сдержать и 5 минутную атаку любого из соседей, утешает себя парадами. Странно, что никому из «хороших людей» команды Санду не пришла в голову простая мысль: отменить бессмысленное бряцание оружием. Уж лучше бы эти 5,5 млн отдали педработникам.