На сегодняшний день в стране 256283 человека прошли лечение и 6384 умерли от инфекции COVID-19.

На 26 августа в Молдове подтверждены 266314 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2285 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19285 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 904 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии(2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).