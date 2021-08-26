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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 августа 256283 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 августа 256283 излечившихся
26 августа
19:15 2021
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На сегодняшний день в стране 256283 человека прошли лечение и 6384 умерли от инфекции COVID-19.    

На 26 августа в Молдове подтверждены 266314 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2285 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19285 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 904 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии(2 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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