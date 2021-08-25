Намерение новой власти подчинить себе фундаментальные государственные учреждения – Генеральную прокуратуру, Национальный орган по неподкупности, Национальный антикоррупционный центр и другие – является диктаторской замашкой. Так считает председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что с интересом ждёт, как на это отреагируют внешние партнёры Молдовы, выделившие сотни миллионов евро на реформирование вышеуказанных структур.

«И теперь к власти приходит одна партия и выбрасывает на свалку деньги налогоплательщиков многих европейских стран и США и возвращает практику политизации правовых институтов до такого уровня, какого не было даже во времена режима Плахотнюка. Я с интересом жду реакции внешних спонсоров на это политическое бесчинство, они первыми должны вмешаться и защитить деньги своих налогоплательщиков. В чём разница между Плахотнюком и Санду, если оба заставляли генерального прокурора фабриковать уголовные дела против неугодных политических оппонентов? В чём разница между Плахотнюком и Санду, если оба практиковали “кабинетное” правосудие и брали на себя роль прокурора, судьи и палача?» – отметил Додон. Председатель ПСРМ заявил, что знает из многих источников о том давлении, которое Майя Санду оказывает на НОН, ГП и другие учреждения, вынуждая их предпринимать насильственные и неоправданные действия против оппозиции. Слышал он и о так называемых чёрных списках, в которых фигурируют лидеры Блока коммунистов и социалистов.

«Майя Санду должна осознать, что Плахотнюк, который поступал так же, как она, находится сегодня там, где находится, и что рано или поздно любое злоупотребление будет наказано, а она будет нести ответственность за принуждение правовых органов к возбуждению уголовных дел против её политических оппонентов. Я не боюсь этих сфабрикованных дел, режим фабриковал их против нас десятками. А вот те, кто их заказывает, должны бояться той ответственности, которую они понесут за это, осознать, что, как и бывшая диктатура, они не вечны, и что если эти злоупотребления продолжатся, они могут уйти из власти преждевременно и с очень постыдным CV», – подытожил Додон.