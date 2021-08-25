Политолог и педагог Александр Кориненко раскритиковал решение министра здравоохранения.

«Цинизм в высшем проявлении! Европейские страны, которые ввели пцр-тестирование для учителей, делают это за счет бюджета. Ни у кого не возникает возражений по этому поводу. У людей дети и внуки, которые учатся в школах. У многих учителей есть противопоказания к вакцинации и заключение семейного врача по этому поводу – уж, такая профессия», – написал Кориненко в своем тг-канале.

Ранее министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что до 1 октября не менее 95 процентов персонала каждого учебного заведения в стране должны быть вакцинированы. До тех пор все непривитые сотрудники школ, в том числе, техперсонал, обязаны делать раз в две недели тесты за свой счет.

Члены Профсоюза образования и науки заявили в ответ, что педагоги ежемесячно выплачивают взносы в фонд обязательного медицинского страхования, а потому должны иметь право проходить тестирование на коронавирус бесплатно. Учителя также возмущены тем, что их хотят таким образом заставить вакцинироваться от коронавируса. Члены профсоюза считают это грубым нарушением прав и свобод. Профсоюз предложил оплачивать ПЦР-тесты из денег, которые учителя платят за медстраховку.

Но Немеренко неумолима в своей… скажем здесь – убежденности. Министр здравоохранения заявила в телеэфире, что медицинскую страховку платят не только учителя и заявление профсоюзов расценила, как “нападение”.

«Они не врачи и не могут так категорично выражать свое мнение. Думаю, что они сначала должны обсудить это с Министерством образования, прежде чем размещать эти коммюнике, которые имеют форму нападения», — сказала Немеренко, очевидно, забыв, что задача профсоюзов – защищать интересы своих членов, а не согласовывать свое официальное мнение с каким-либо учреждением.