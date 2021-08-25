Правительство не собирается отменять решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, обязывающее сотрудников образовательных учреждений делать за свой счёт каждые две недели тест на коронавирус. Оплачивать тестирование власти также не будут – для всех недовольных есть бесплатные вакцины, сказала премьер.

«У нас есть бесплатные вакцины для всех, в том числе, для учителей. А практика тестирования тех, кто не хочет вакцинироваться, существует в большинстве стран, которые сегодня сталкиваются с новой волной пандемии», – сказала она. Примечательно, что в Эстонии и Австрии тестирование проводится за счёт государства еженедельно, а в Германии и Румынии – каждые две недели. Тем не менее, Гаврилица говорит, что “многие страны отказываются от этой практики, так как есть вакцины, а налогоплательщики не хотят видеть, как их деньги тратят на проведение тестов”. В то же время она успокоила учителей тем, что они могут сдавать и экспресс-тесты, которые “стоят дешевле”. Ранее ПСРМ потребовала от правительства пересмотреть решение обязать сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус за свой счёт. Тестирование должно проводиться исключительно из государственного бюджета, уверены социалисты.