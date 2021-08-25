На сегодняшний день в стране 255991 человек прошел лечение и 6380 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 августа в Молдове подтверждены 265817 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2051 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 19586 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 955 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 122 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).