Моя главная забота – сделать так, чтобы ПСРМ стала очень эффективной оппозиционной партией, чтобы она отстаивала суверенитет и нейтралитет страны, защищала граждан от несправедливых решений новой власти, напоминала руководству об ответственности перед людьми, чтобы все обещания, благодаря которым ПДС выиграла выборы, были выполнены подряд, а не выборочно, заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью порталу Unimedia. Додон отметил, что слишком молод, чтобы задумываться об уходе из политики. Напротив, он подчеркнул, что сосредоточен на дальнейшем построении “чего-то хорошего, зрелого, с перспективами для Молдовы”.

«Я буду в политике столько, сколько смогу приносить пользу людям, которые за меня голосовали, а их число – очень большое, а это значит, что и моя ответственность перед ними велика… Думаю, что у нас будет много работы, потому что было много популистских обещаний, без финансового покрытия, и мы будем поднимать эти вопросы столько раз, сколько власть будет делать вид, что забыла о них», – пообещал председатель ПСРМ.