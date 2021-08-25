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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: ПСРМ защитит граждан от несправедливых решений новой власти

Додон: ПСРМ защитит граждан от несправедливых решений новой власти
25 августа
16:39 2021
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Моя главная забота – сделать так, чтобы ПСРМ стала очень эффективной оппозиционной партией, чтобы она отстаивала суверенитет и нейтралитет страны, защищала граждан от несправедливых решений новой власти, напоминала руководству об ответственности перед людьми, чтобы все обещания, благодаря которым ПДС выиграла выборы, были выполнены подряд, а не выборочно, заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью порталу Unimedia. Додон отметил, что слишком молод, чтобы задумываться об уходе из политики. Напротив, он подчеркнул, что сосредоточен на дальнейшем построении “чего-то хорошего, зрелого, с перспективами для Молдовы”. 

«Я буду в политике столько, сколько смогу приносить пользу людям, которые за меня голосовали, а их число – очень большое, а это значит, что и моя ответственность перед ними велика… Думаю, что у нас будет много работы, потому что было много популистских обещаний, без финансового покрытия, и мы будем поднимать эти вопросы столько раз, сколько власть будет делать вид, что забыла о них», – пообещал председатель ПСРМ.

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