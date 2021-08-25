Министр здравоохранения расценила как атаку недовольство профсоюзов образования и науки решением обязать всех сотрудников школ делать за свой счёт каждые две недели тесты на коронавирус. В рамках передачи на общественном телеканале Алла Немеренко чётко сказала: оплачивать тестирование учителей государство не будет, так как денег на это нет. Немеренко также предложила педагогам узнать у других бюджетников, согласны ли они с тем, чтобы их взносы ушли на COVID-тесты персонала образовательных учреждений.

«Я бы хотела спросить сегодня граждан – всех, кто вакцинировался, медиков, полицейских и других – они хотят платить из своих взносов за тех, кто отказывается вакцинироваться и кто должен проходить тестирование каждые две недели? Эти деньги мы можем потратить на оснащение школ, на их ремонт, на улучшение системы образования в целом», – сказала она. Немеренко отметила, что средняя цена самого дешёвого теста на антиген составляет 300 леев, а чтобы тестировать всех сотрудников системы образования всего один раз нужны десятки миллионов леев. Выделять их государство не готово.

«Те, кто говорит о том, что педагоги имеют право на бесплатные тесты, пусть спросят граждан, в особенности вакцинированных, готовы ли они поделиться своим “куском”, чтобы каждые две недели тестировать учителей за счёт государства», – добавила министр. Напомним, ПСРМ потребовала от правительства пересмотреть решение обязать сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус за свой счёт. Тестирование должно проводиться исключительно из государственного бюджета, уверены социалисты.