На сегодняшний день в стране 255724 человека прошли лечение и 6374 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 августа в Молдове подтверждены 265258 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2013 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21250 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 849 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 78 в крайне тяжелом состоянии(8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).