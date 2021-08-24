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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 августа 255724 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 августа 255724 излечившихся
24 августа
18:49 2021
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На сегодняшний день в стране 255724 человека прошли лечение и 6374 умерли от инфекции COVID-19.    

На 24 августа в Молдове подтверждены 265258 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2013 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21250 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 849 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 78 в крайне тяжелом состоянии(8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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