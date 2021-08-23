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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 255485 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 255485 излечившихся
23 августа
18:58 2021
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На сегодняшний день в стране 255485 человек прошли лечение и 6369 умерли от инфекции COVID-19.    

На 23 августа в Молдове подтверждены 264746 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1814 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 22534 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 533 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 26 в крайне тяжелом состоянии.

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