Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 255485 излечившихся
23 августа
18:58 2021
На сегодняшний день в стране 255485 человек прошли лечение и 6369 умерли от инфекции COVID-19.
На 23 августа в Молдове подтверждены 264746 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1814 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 22534 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 533 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 26 в крайне тяжелом состоянии.