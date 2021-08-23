C 1 сентября образовательный процесс возобновляется с физическим присутствием учащихся. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Алла Немеренко. По её словам, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью рекомендовала до 1 октября привить не менее 95% персонала каждого учебного заведения страны. А до тех пор работники сферы образования должны будут каждые 14 дней делать за свой счёт тесты на коронавирус – антиген или ПЦР. От тестирования освобождаются лица, у которых есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации, переболевшие коронавирусом за последние полгода или у которых есть справка о наличии антител (документ действителен в течение 90 дней с момента сдачи анализа).