Фракция Блока коммунистов и социалистов потребует слушания в парламенте с участием членов правительства по ситуации на реке Днестр в связи с тем, что Украина продолжает работы на Новоднестровской ГЭС. Об этом депутат Влад Батрынча заявил в ходе пресс-конференции.

«Мы не понимаем молчания, в том числе, Майи Санду, у которой были встречи с её украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она даже не подняла в беседах с ним этот вопрос – самый важный, на наш взгляд, в двусторонних отношениях. У нас нет альтернативы, мы должны охранять Днестр», – заявил Батрынча.

Коммунисты и социалисты бьют тревогу в связи с введением в эксплуатацию 4-й турбины на Украинской ГЭС в Новоднестровске, что может привести к перебоям водоснабжения Кишинева и ряда других населенных пунктов, получающих питьевую воду из Днестра.