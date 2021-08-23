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Газета "Кишиневские новости"

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Почему президент Молдовы Санду замалчивает острую проблему с водой

Почему президент Молдовы Санду замалчивает острую проблему с водой
23 августа
17:53 2021
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Фракция Блока коммунистов и социалистов потребует слушания в парламенте с участием членов правительства по ситуации на реке Днестр в связи с тем, что Украина продолжает работы на Новоднестровской ГЭС. Об этом депутат Влад Батрынча заявил в ходе пресс-конференции.

«Мы не понимаем молчания, в том числе, Майи Санду, у которой были встречи с её украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она даже не подняла в беседах с ним этот вопрос – самый важный, на наш взгляд, в двусторонних отношениях. У нас нет альтернативы, мы должны охранять Днестр», – заявил Батрынча.

Коммунисты и социалисты бьют тревогу в связи с введением в эксплуатацию 4-й турбины на Украинской ГЭС в Новоднестровске, что может привести к перебоям водоснабжения Кишинева и ряда других населенных пунктов, получающих питьевую воду из Днестра.

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