Майя Санду признаёт, что её родственница стала новым пресс-секретарём Натальи Гаврилицы. Президент, однако, считает, что конфликта интересов в этом случае нет, так как не она её устроила. Более того, из заявления Санду следует, что её двоюродную сестру следует пожалеть, ведь её зарплата в правительстве будет ниже, чем та, которую она получала до сих пор. Заявление было сделано в рамках интервью для радиостанции “Свободная Европа”.

«Да, она моя родственница. Это конфликт интересов? Нет. Не я её устроила, я даже не рекомендовала её кандидатуру», – сказала Санду. Президент также отметила, что её двоюродная сестра, можно сказать, пожертвовала собой, согласившись на просьбу Натальи Гаврилицы помочь ей, хотя зарплата в правительстве меньше той, котрую она получала раньше. Санду добавила, что проблема государственного аппарата не в том, что на работу берут родню, а в том, что многие ценные сотрудники отказываются идти на службу, боясь быть обвиненными в коррупции или наличии больших домов, построенных на «честные деньги».

Весьма странное и очень спорное рассуждение. К тому же, сама Санду в свое время тоже ушла из Всемирного банка в правительство Филата на мизерную зарплату по сравнению с той, что ей платили в ВБ, вряд ли из патриотических чувств. Во всяком случае, пока общественность не получила внятных разъяснений от президента РМ, почему она в качестве министра голосовала за решение, приведшее к краже миллиарда, хотя она как экс-сотрудник ВБ, лучше многих других разбиралась в этих вопросах. Словом, мало кто сомневается, что на самом деле истинные причины, побуждающие успешных граждан Молдовы переходить на работу в правительственные кабинеты, кроются в тех огромных возможностях, которые появляются у них после того, как они усаживаются в чиновничьи кресла. Потом именно эти тайные источники их «патриотизма» превращаются в многоэтажные особняки и зарубежные счета, бесстыдно вписываемые в декларации как «подарки» к свадьбам, юбилеям и прочим поводам вынужденного объяснения неожиданного обогащения.