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Газета "Кишиневские новости"

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Украина может оставить жителей Молдовы без воды, как в Крыму

Украина может оставить жителей Молдовы без воды, как в Крыму
23 августа
14:08 2021
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Фракция Блока коммунистов и социалистов бьет тревогу по поводу состоявшегося на днях запуска 4-й турбины на Украинской ГЭС в Новоднестровске.

Украинские власти намерены построить и ввести в эксплуатацию еще 3 турбины, которые могут оставить Днестр без воды. Об этом заявила депутат БКС Елена Боднаренко.

Депутат БКС Влад Батрынча подчеркнул, что Днестр снабжает водой несколько населенных пунктов Молдовы, в том числе Кишинев.

Батрынча был возмущен тем, что нынешние молдавские власти, в том числе президент Майя Санду, не забили тревогу по этому поводу и не обсудили этот вопрос с украинскими властями.

Кстати, 23 августа президент Молдовы Майя Санду выступила с весьма противоречивыми заявлениями на украинском саммите “Крымская платформа”, где назвала присоединение Крыма к России незаконной аннексией.

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