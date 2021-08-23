Фракция Блока коммунистов и социалистов бьет тревогу по поводу состоявшегося на днях запуска 4-й турбины на Украинской ГЭС в Новоднестровске.

Украинские власти намерены построить и ввести в эксплуатацию еще 3 турбины, которые могут оставить Днестр без воды. Об этом заявила депутат БКС Елена Боднаренко.

Депутат БКС Влад Батрынча подчеркнул, что Днестр снабжает водой несколько населенных пунктов Молдовы, в том числе Кишинев.

Батрынча был возмущен тем, что нынешние молдавские власти, в том числе президент Майя Санду, не забили тревогу по этому поводу и не обсудили этот вопрос с украинскими властями.

Кстати, 23 августа президент Молдовы Майя Санду выступила с весьма противоречивыми заявлениями на украинском саммите “Крымская платформа”, где назвала присоединение Крыма к России незаконной аннексией.