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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове могут ввести уголовное наказание для членов правительства

В Молдове могут ввести уголовное наказание для членов правительства
23 августа
13:18 2021
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Генеральный прокурор предлагает учредить механизм привлечения к ответственности членов коллегиальных органов за решения, противоречащие закону. Об этом Александр Стояногло заявил на брифинге для прессы.  Он отметил, что за годы независимости различные госструктуры, как на центральном, так и на местном уровнях, принимали незаконные решения, которые нанесли колоссальный ущерб бюджету и интересам граждан. Однако привлечение к ответственности данных лиц практически невозможно, так как действуют они коллегиально. 

«Исходя из этих соображений, в настоящее время проблематично привлечение к ответственности тех, кто голосовал за выделение денег из резервного фонда в деле о краже миллиарда, тех, кто голосовал за сдачу в концессию аэропорта, тех, кто дал добро на передачу собственности государства заинтересованным лицам и компаниям. В связи с этим мы предлагаем ввести уголовную ответственность для членов коллегиальных органов, которые путём принятия незаконных решений нанесли ущерб государству», – подчеркнул Стояногло.  

Напомним, что ранее сообщалось, что Майя Санду и Игорь Гросу рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности за голосование в правительстве, позволившее совершить “кражу века”.

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