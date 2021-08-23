Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло предлагает лишить иммунитета всех представителей власти в нашей стране. Об этом Стояногло заявил на брифинге для прессы. Все должны быть равны перед законом, пояснил генпрокурор.

«На протяжении многих лет данные барометров общественного мнения показывают, что наиболее коррумпированными являются те, кто обладает иммунитетом и избегают, благодаря ему, ответственности за коррупционные деяния. Парадоксально, но именно данные категории обладают самой высокой степенью неприкосновенности, что затрудняет привлечение их к уголовной ответственности. Вот почему мы предлагаем аннулировать все виды иммунитета, чтобы все граждане были равны перед законом», – сказал Стояногло. Эта и другие 9 инициатив будут переданы Генпрокуратурой правительству для изучения и вынесения заключений.