На сегодняшний день в стране 255088 человек прошли лечение и 6346 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 августа в Молдове подтверждены 264283 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1694 человека с легкой и средней формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 23279 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 509 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 31 в крайне тяжелом состоянии.