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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 255088 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 255088 излечившихся
22 августа
09:07 2021
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На сегодняшний день в стране 255088 человек прошли лечение и 6346 умерли от инфекции COVID-19.    

На 21 августа в Молдове подтверждены 264283 случая заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 1694 человека с легкой и средней формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 23279 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 509 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 31 в крайне тяжелом состоянии.

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