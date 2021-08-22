С 23 августа по 5 сентября жители столицы смогут купить товары для школы – одежду, обувь, канцелярские товары, рюкзаки и сумки – не только в магазинах города. Примэрия Кишинева выделила специальные места в разных районах города для ежегодных школьных базаров, призвав при этом и экономических агентов, участвующих в ярмарках, и покупателей помнить о непростой эпидемиологической ситуации в стране, соблюдать меры предосторожности – носить защитные маски, пользоваться дезинфицирующими средствами и обязательно соблюдать социальную дистанцию.

Школьные ярмарки пройдут:

Сектор Центр – ул. Митрополит Варлаам 56; перекрёсток улиц Измаил и Дмитрий Кантемир

Сектор Ботаника – Парк «Долина Роз»

Сектор Чеканы – ул. Алеку Руссо, 61-63

Сектор Рышкановка – ул. Мирон Костин 13/1; ул. Богдан Воевод 1/1; пересечение улиц Богдан Воевод и Киев; ул. Каля Орхеюлуй 105 -105/1; ул. Булгарэ; ул. Александру чел Бун и ул. Кожокарилор.

Напоминаем: 21 и 22 августа школьные принадлежности можно будет купить на школьных ярмарках, расположенных на пешеходной улице Еуджен Дога и по адресу Каля Ешилор, 8 (Zity Mall). Часы работы: с 10.00 до 20.00.