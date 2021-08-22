В австралийских городах Мельбурн и Сидней сотни граждан арестованы после жестких столкновений с полицией, сообщает ВВС.

В Австралии в очередной раз прошли агрессивные протесты. Несмотря на успехи страны в сдерживании Covid-19, власти не забывают о том, что беда еще не прошла. Из-за угрозы наступления третьей волны, в самых крупных городах вновь введен карантин. В штате Новый Южный Уэльс было зафиксировано 825 случаев заражения за сутки. Это самый высокий показатель заболеваемости с момента начала пандемии. Локдаун в столице штата – Сиднее – продлили еще на один месяц, что вызвало бурю негодования у местных жителей. Протест пришлось разгонять тысяче офицеров полиции. В Мельбурне в демонстрации приняли участие свыше 4 тыс. человек, хранители правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Были арестованы 218 участников акции, 7 полицейских получили ранения. Стихийные митинги прошли еще в нескольких крупных городах Австралии, но не отличались такой агрессией, как в Сиднее и Мельбурне. В Брисбене, например, около 2 тыс. граждан мирно прошли по центральным улицам.