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Газета "Кишиневские новости"

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Байден признал операцию по вывозу войск из Афганистана рискованной

Байден признал операцию по вывозу войск из Афганистана рискованной
22 августа
05:02 2021
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Президент США Джо Байден признал, что массовая эвакуация из Афганистана может пройти не без потерь, пишет ВВС.

Во время пресс-конференции в Белом доме, Байден назвал операцию по вывозу войск из Афганистана «самой масштабной и самой сложной в истории». По официальным данным, на сегодняшний момент удалось вернуть домой 13 тыс. американских граждан. Байден подвергся жесткой критике со стороны мирового сообщества из-за «побега» с заново захваченной талибами территории. Президент заявил, что американская армия сделает все возможное, чтобы спасти около 60 тыс. афганских солдат, сотрудничавших со Штатами, однако вывоз американских граждан останется приоритетом. «Я не могу обещать, что мы не понесем потери, но как главнокомандующий я уверяю вас, что прибегну ко всем необходимым ресурсам во избежание трагедии», – добавил Байден. От также заявил, что не видит необходимости отправлять в Кабул американских солдат для вывоза застрявших там сограждан, потому что Талибан, якобы, допускал в аэропорт любого человека с паспортом США.

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