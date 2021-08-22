Греция установила 40-километровый забор с усиленной системой защиты на границе с Турцией, опасаясь наплыва афганских мигрантов, передает ВВС.

Во время телефонного разговора между премьер-министром Греции Кириакисом Мицотакисом и президентом Турции Реджепем Тайипом Эрдоганом последний заявил о серьезной угрозе, которую представляют афганцы, покидающие родную страну. «Если не предпринять необходимые меры в Афганистане и Иране, новая волна мигрантов неизбежна», – добавил президент Эрдоган. Он потребовал у европейских наций взять на себя ответственность за афганцев. В 2015 году Греция уже оказалась в эпицентре кризиса мигрантов, когда свыше миллиона человек покинули среднюю Азию, спасаясь от войны, и бежали в Европу через Турцию. Греческие власти заявили, что отправят обратно домой всех афганцев, которые прибудут в страну нелегально. Премьер Мицотакис сообщил, что охрана границ государства была повышена до максимума и является приоритетной задачей на текущий момент.