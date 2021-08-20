Депутат-социалист с парламентской трибуны заявил, что «кража века» была хорошо спланирована тогдашним правительством и некоторыми политическими деятелями в парламенте, что стала возможной только благодаря вмешательству политиков и изменению законодательства, а также констатировал, что пришедшие к власти политики больше не называют имена участников этого громкого преступления.

– Вы уже не говорите о “простых премьер-министрах”, упаси Бог, не упоминаете Нацбанк, имена бывшего и нынешнего губернаторов. Наблюдается избирательность в этом вопросе. Честно ли это по отношению к гражданам? Безусловно, нет. Пока мы протестовали из-за этой кражи, кто-то сидел в мягких креслах, в том числе в правительстве. Но у каждого преступления есть свои действующие лица. Однако одних мы называем, а про других “забываем”, – сказал Влад Батрынча

Депутат также посоветовал нынешней власти не превращаться в ЛДПМ-2, а построить что-то новое. И призвал смело называть имена участников «кражи века».