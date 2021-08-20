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Газета "Кишиневские новости"

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Проект решения по «краже века»: свести счёты или добиться прогресса

Проект решения по «краже века»: свести счёты или добиться прогресса
20 августа
13:26 2021
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Постоянная юридическая комиссия предложила проект решения парламента по делу о «краже века», который был раскритикован депутатами парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов.

Вице-спикер Влад Батрынча предложил доработать документ, указав на следующие недостатки: «Самый важный пункт – возврат украденных денег. Но мы видим, что в списке ведомств, которые должны заниматься этим вопросом, нет ни Агентства по возврату нажитого преступным путём имущества, ни специализированных прокуратур. Создаётся впечатление, что в поле зрения авторов этого проекта попали только определённые лица… Меня волнует, какую роль во всём этом сыграл Нацбанк, участие политического фактора в «краже века», ведь все мы знаем, какие решения принимались тогда парламентом и правительством. Список учреждений однозначно должен быть шире».

Кроме того, депутат-социалист высказал мнение, что редакции проекта больше похоже на попытку свести счёты с определёнными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса по этой теме, а также пожелание, чтобы документ был более понятным и ставил ясные задачи госучреждениям страны.

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