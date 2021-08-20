Об этом заявил вице-председатель парламента Влад Батрынча.

Он также сообщил, что Блок коммунистов и социалистов поддерживает решение Парламента Республики Молдова о проведении сегодня слушаний по делу о хищении миллиарда.

Социалист, ссылаясь на отчет по банковскому мошенничеству генпрокурора Александра Стояногло, представленный в парламенте, обратил внимание на понятие политического фактора, а также на роль Нацбанка, запросившего финансовое обеспечение у правительства.

В связи с тем, что появилась новая информация, требующая тщательного изучения, Влад Батрынча считает, что в парламенте должен быть подготовлен проект решения по этому вопросу, а заключения должны обрести юридическую форму.

Блок коммунистов и социалистов поддерживает идею проведения слушаний доклада Генпрокурора на основе заключения парламентской комиссии по вопросам права. В связи с этим Влад Батрынча предложил Постоянному бюро наладить сотрудничество между несколькими постоянными комиссиями, этот отчет должен быть рассмотрен юристами, работающими в различных областях.

Депутат напомнил, что с 2014 года социалисты бьют тревогу по поводу хищений из банковского сектора и дважды пытались законодательно снять бремя возврата кражи с граждан.

«Мы призываем наших коллег в парламенте обратить внимание на то, что существует очень четкая роль как Национального банка, так и других государственных институтов. Мы должны принять во внимание тот факт, что эта кража была возможна в результате вмешательства государственных институтов, таких как парламент, правительство и тех, кто возложил на плечи граждан возврат украденных из банковского сектора денег», – заключил Влад Батрынча.