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Газета "Кишиневские новости"

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Новая власть Молдовы жаждет отправить за решетку неугодных политиков

Новая власть Молдовы жаждет отправить за решетку неугодных политиков
19 августа
21:00 2021
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После громких заявлений генпрокурора в адрес власти, теперь самое время самой власти задуматься о своем будущем. Для Александра Стояногло публичное разоблачение власти – это еще и возможность защитить генпрокуратуру и самого себя, объяснив всему обществу, что происходит на самом деле внутри политической системы. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии для Accent TV политолог Корнелиу Чуря

«Абсолютно ясно, что, благодаря выступлению г-на Стояногло, мы узнали про то, что в принципе было известно, но не было рассказано публично. О том, что все-таки нынешняя власть делает, идет на политические заказы, пытается любым способом отправить за решетку неугодных политиков по политическим причинам», – считает политолог.

По словам Корнелиу Чуря, говоря о попытках власти захватить генпрокуратуру, Александр Стояногло нашел самый эффективный способ защитить генпрокуратуру и самого себя, потому что он тоже под прицелом.

Теперь после публичных заявлений генпрокурора власть должна понять, что и она находится под прицелом генпрокуратуры, в том числе по делу о краже миллиарда из банковской системы. И президент Майя Санду, и спикер парламента, лидер ПДС, Игорь Гроссу участвовали в голосовании кабинета министров Юрия Лянкэ за выделение дополнительных эмиссий трем банкам, из которых потом были выведены деньги.

«Тот факт, что г-н Стояногло прямо сказал, что участники, функционеры, министры, которые занимались организацией кражи миллиарда, также находятся под ударом, и генпрокуратура может их наказать, говорит о том, что у генпрокуратуры есть возможности защитить себя. Этот факт говорит о том, что политическая элита, которая находится у власти совсем не в безопасности и у генпрокуратуры есть возможности нанести им удар», – делает вывод Чуря.

В то же время политолог считает, что пришедшие к власти в Молдове правые силы при поддержке главы государства сами довели ситуацию до нового витка политического противостояния, загнав себя в капкан.

«Очень важно будет мнение других структур, как например, Конституционный суд, как например, Венецианская комиссия. Интересно мнение тех же западных послов, которые обычно на стороне правых политиков во власти. Но в нынешних условиях, когда очевидно, что власть нарушает европейский, западный принцип верховенства демократии, им будет очень сложно найти какое-то правдоподобное объяснение этим деяниям правых сил в Молдове», — подытожил Корнелий Чуря.

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