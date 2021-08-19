Пятница, 20 августа 2021, 12:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 августа 254649 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 августа 254649 излечившихся
19 августа
20:45 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 254649 человек прошли лечение и 6338 умерли от инфекции COVID-19.    

На 19 августа в Молдове подтверждены 263500 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1359 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24029 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 501 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 47 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,62+0,28%
EUR20,58+0,29%
GBP24,00+0,16%
UAH0,66+0,28%
RON4,17+0,26%
RUB0,24+0,12%

Курсы валют в MDL на 20.08.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд