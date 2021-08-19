На сегодняшний день в стране 254649 человек прошли лечение и 6338 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 августа в Молдове подтверждены 263500 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1359 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24029 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 501 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 47 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).