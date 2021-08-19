Партия социалистов Республики Молдова обнародовала документ, в котором говорится о тревоге в связи с «незаконными и антидемократическими манипуляциями новой власти, которые становятся все более опасными для правового государства». В заявлении говорится о том, что общество обращает внимание на то, что многие действия нынешнего правительства вдохновлены и порождены периодом «захваченного государства», а некоторые, в силу своего незаконного и агрессивного характера, даже превосходят его. Именно так выглядят незаконные требования президента страны Майи Санду возбудить политические дела на ее оппонентов в парламенте, с разоблачениями которых выступил 19 августа Генеральный прокурор Александр Стояногло, считают в партии социалистов.

«В соответствии с конституционным принципом независимости и равенства ветвей власти в государстве, любое вмешательство политической структуры в процесс отправления правосудия является злоупотреблением и незаконным фактом. Помимо юридического аспекта, который в данном случае явно противоречит правовым нормам, действия Майи Санду в отношении политических оппонентов, которых она хочет преследовать, используя правосудие, носят характер авторитарного и антидемократического режима с элементами захваченного государства.

Мы подчеркиваем, что эти действия противоречат нормам Конституции Республики Молдова, Уголовно-процессуального кодекса и нарушают всеми признанные нормы международного права, закрепленные в международных договорах, подписанных Республикой Молдова.

ПСРМ отмечает, что в период после падения режима Плахотнюка, когда лидер социалистов Игорь Додон был президентом страны, не открывались новые политические дела и не давались указания Генеральному прокурору, сохранялась независимость этого государственного института. Более того, было закрыто несколько политических дел, возбужденных по заказу режима Плахотнюка от имени некоторых политических лидеров, в том числе от имени Майи Санду.

Фабрикование заказных уголовных дел против представителей ПСРМ – не новость, их были десятки во время правления Плахотнюка, поэтому мы не боимся таких методов политического шантажа, нас ими не запугать. Однако мы хотим, чтобы общество знало правду об этих диктаторских действиях новой власти, а те, кто совершает такие незаконные действия и злоупотребления, должны ответить перед законом.

Действующий режим не в состоянии выполнить свои предвыборные обещания и пытается прикрыть свое бессилие политическими шоу, поэтому на Генеральную прокуратуру, Национальное агентство по неподкупности, а также на другие учреждения оказывается огромное давление, с тем, чтобы заставить их фабриковать заказные дела против оппозиции.

Мы призываем власти положить конец этим злоупотреблениям в отношении оппозиции, и заняться вопросами преодоления пандемического кризиса и решением насущных проблем общества.

Принимая во внимание серьезность заявлений Генпрокуратуры, депутаты Блока коммунистов и социалистов просят институт президента обнародовать стенограмму заседания Высшего совета безопасности 10 августа. Граждане имеют право знать, какие действия предпринимает глава государства, а также насколько они законны.

Точно так же юристы ПСРМ готовят обращения к нескольким международным институтам по вопросам права и уважения демократии и верховенства закона, чтобы сообщить о серьезных нарушениях и злоупотреблениях со стороны нынешнего правительства. Мы также обращаем внимание дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишиневе, на то, чтобы занять позицию в отношении преступлений, совершенных действующей властью, которая нарушает демократические принципы и верховенство закона.

ПСРМ приложит все усилия для защиты верховенства закона в Республике Молдова и всеми законными способами будет противостоять новому захвату государства другим режимом того же происхождения, что и «режим Плахотнюка», – говорится в заявлении ПСРМ.