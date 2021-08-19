Президент РМ Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие в “краже века”. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло отметил на брифинге для прессы, что наказаны будут не только организаторы и бенефициары, но и те, кто голосовал за скандальные решения правительства, приведшие к данному преступлению.

«Расследование продолжается, и мы дойдём до этапа, когда к ответственности будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто голосовал за решения правительства, позволившие девальвировать национальную банковскую систему», – сказал Стояногло. Напомним, ранее Богдан Цырдя представил доказательства того, что Майя Санду принимала участие в заседании правительства от 25 сентября 2014 года и голосовала на нём за преступный закон №187, который дал возможность Нацбанку выдавать кредиты частным банкам под гарантию возврата этих кредитов государством. Санду участвовала и в заседании правительства от 27 марта 2015 года, на котором было принято секретное решение о выделении НБМ ещё 5,3 млрд леев, и голосовала и за это постановление. Как отмечал Цырдя, соучастником “кражи века” был и Игорь Гросу, который 7 ноября 2014 года участвовал в заседании правительства и голосовал за секретное решение о предоставлении Нацбанком 9,5 млрд леев трём проблемным банкам страны – ВЕМ, Banca socială и Unibank. Впоследствии эти деньги были превращены в государственный долг, который взвалили на плечи граждан.