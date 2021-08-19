Политический аналитик Корнелиу Чуря раскритиковал двойные стандарты новой власти. Эксперт обратил внимание на то, что ПСД “видит соломинку в чужом глазу, а бревна в своем не замечает”. Политолог сделал такой комментарий после того, как стало известно о том, что премьер Наталья Гаврилица не задекларировала дом, в котором живет, а правящая партия пытается оправдать ее в этом.

Чуря напомнил, что до того, как прийти к власти, ПДС не упускали из виду такие беззакония. Теперь же, правящая партия оправдывает свои незадекларированные доходы и имущество, заявляя, что “это нечто другое”.

«Очевидно, что теперь власть пытается скрыть или найти оправдания. Но ведь это двухуровневый дом в престижном районе Кишиневе, в котором она живет. Новая власть критикует олигархов, но сама от них ничем не отличается. Этот дом был построен в начале 2000-х. Без сомнений, что и в те времена и даже сейчас, такие хоромы нельзя было построить, выплачивая все налоги с заработанных денег. У меня создается впечатление, что в таких домах живут многие представители нынешней власти», – заявил аналитик в телепрограмме на НТВ Молдова.

О том, что Наталья Гаврилицэ живет в двухэтажном доме в центре столицы, который не указан в декларации об имуществе, сообщило издание “Ziarul de Gardă”. Согласно информации из декларации об имуществе, Наталья Гаврилица и ее супруг владеют квартирой площадью 52 кв.метра, приобретенной в 1997 году, которая оценивается в 275 тысяч леев. Супруг Гаврилицы также задекларировал автомобиль Lexus, выпущенный в 2009 году, который был приобретен в 2017 году за 17 тысяч евро и автомобиль Subaru, также 2009 года выпуска, приобретенный в 2018 за 3,5 тысячи евро. Семья Гаврилица также владеет тремя банковскими счета на общую сумму около 370 тысяч леев.

Согласно действующему законодательству, чиновники обязаны декларировать свое движимое и недвижимое имущество, включая незаконченное строительство, находящееся в пользовании.