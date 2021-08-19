Эксперты Transparency International Moldova обратили внимание на то, что поправки предложенные ПДС в закон о Национальном органе по неподкупности (НОН) могут привести к политизации данного учреждения.

Представитель этой неправительственной организации Марианна Калугина заявила в рамках консультаций, что авторы проекта должны пересмотреть многие инициативы, которые они разработали.

«Просьба состоит в том, чтобы не устанавливать парламентский контроль над данным учреждением, так как мы везде говорим, что Национальный орган по неподкупности является независимым учреждением», – заявила Калугина.

Эксперт Transparency заметила, что согласно поправкам предложенным PAS, большинство членов Органа по неподкупности будут от правящей партии.

«По нашему мнению, предложенные назначения неприемлемы. Один – назначается парламентом, другой – президентом, это приведет к нарушению баланса между властями и гражданским обществом. В результате это приведет к политизации деятельности ANI, потому что практически 6 из 9 членов будут представлять правящую партию (PAS), – подчеркнула Калугина.

Уточним, что поправки, разработанные PAS, предусматривают увеличение количества членов Национального органа по неподкупности.

Так, парламент будет назначать двоих членов комиссии, а не одного, как сейчас, ну а для того, чтобы обеспечить в ANI нечетное количество членов, а также и для того, чтобы президент имел в этом независимом учреждении своего представителя, предлагается, чтобы и глава государства назначал еще одного члена ANI.