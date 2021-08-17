На сегодняшний день в стране 254290 человек прошли лечение и 6320 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 августа в Молдове подтверждены 262589 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1205 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24230 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 325 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 39 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).