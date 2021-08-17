Вторник, 17 августа 2021, 20:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 августа 254290 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 августа 254290 излечившихся
17 августа
19:39 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 254290 человек прошли лечение и 6320 умерли от инфекции COVID-19.    

На 17 августа в Молдове подтверждены 262589 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1205 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24230 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 325 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 39 в крайне тяжелом состоянии (3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,50–0,12%
EUR20,50–0,68%
GBP24,04–0,88%
UAH0,66–0,10%
RON4,16–0,83%
RUB0,24–0,36%

Курсы валют в MDL на 17.08.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд