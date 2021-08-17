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Газета "Кишиневские новости"

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Почему министр обороны Молдовы проводит парад во время пандемии

Почему министр обороны Молдовы проводит парад во время пандемии
17 августа
17:54 2021
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Пока весь мир озабочен поиском способов борьбы с COVID, по всей видимости, эту глобальную проблему уже решили в Кишиневе. И сумел сделать это новый министр обороны Анатолий Носатый. В ходе интервью, глава ведомства в ответ на вопрос об участии военнослужащих в параде 27 августа во время эпидемии сказал, что не видит в этом проблемы, потому что заболевших можно заменить резервными участниками.

«Все участники парада вакцинированы, это было сделано добровольно. Медики постоянно наблюдают за их состоянием. Если у кого-то будут проблемы со здоровьем, есть запасные военнослужащие», — бодро заявил Носатый.

Комментарий министра


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