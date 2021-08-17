Пока весь мир озабочен поиском способов борьбы с COVID, по всей видимости, эту глобальную проблему уже решили в Кишиневе. И сумел сделать это новый министр обороны Анатолий Носатый. В ходе интервью, глава ведомства в ответ на вопрос об участии военнослужащих в параде 27 августа во время эпидемии сказал, что не видит в этом проблемы, потому что заболевших можно заменить резервными участниками.

«Все участники парада вакцинированы, это было сделано добровольно. Медики постоянно наблюдают за их состоянием. Если у кого-то будут проблемы со здоровьем, есть запасные военнослужащие», — бодро заявил Носатый.

Комментарий министра

Смотрите видео по теме



Смотрите видео по теме