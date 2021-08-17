Очередная родственница Майи Санду назначена главой кабинета председателя парламента Игоря Гросу. Речь идет о Татьяне Бабин. На все запросы журналистов как представители ПДС, так и сама Бабин предпочитают не отвечать.

Между тем, перед выборами в ПДС обещали организовать публичные конкурсы даже для занятия вакантных должностей, которые не требуют этого.

Напомним, что 10 августа 2021 года Анастасия Табурчяну – двоюродная сестра Санду – была назначена пресс-секретарем премьер-министра.

Чуть позже, 12 августа появилась информация о том, что в МИД была трудоустроена близкая подруга депутата ПДС. Тем временем представительница диаспоры во Франции опубликовала обращение к ПДС, рассказав, что ни разу не получила ответа на свои многочисленные просьбы о трудоустройстве на родине.