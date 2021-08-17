Инициатива ПДС, касающаяся рынка нефтепродуктов, ударит по сельхозпроизводителям, транспортным компаниям и приведет к исчезновению розничных операторов в этом сегменте. Об этом заявил председатель Совета ассоциации автотранспортных предприятий Олег Алекса.

По его мнению, законопроект, одобренный парламентским большинством в первом чтении, спровоцирует рост оптовых цен на нефтепродукты. Алекса отменил, что инициатива ПДС на руку крупным компаниям, у которых появляются дополнительные возможности для увеличения стоимости топлива.

«Это напрямую ударит по оптовым потребителям, которыми являются исключительно сельхозпроизводители и транспортники, и это ударит по компаниям, которые продают в розницу нефтепродукты, не обладающим лицензией на импорт, владеющих одной – двумя АЗС. Они будут вынуждены покупать по более высокой оптовой цене топливо, а продавать по регламентированной, а потому постепенно они исчезнут. Это еще один негативный аспект этого законопроекта, потому что снова играют в пользу крупных компаний. Именно они занимаются картельными сговорами и теперь они получают инструмент для того, чтобы избавиться от конкурентов. Маленькие конкуренты нужны для того, чтобы видеть – по какой цене они продают. Зная, что они продают дешевле, мы понимаем, что цена может быть меньше. А когда остаются только 4 крупные компании и договариваются между собой, мы без аналитиков никогда не догадаемся какова реальная цена или насколько она неоправданно высокая», — сказал Алекса.

Он также отметил, что подобные законы были бы полезны в условиях реальной рыночной экономики, но не в нынешней Молдове. Возглавляемая Алексой ассоциация направила в правительство обращения, требуя внести изменения в заключение кабмина перед голосованием во втором чтении.