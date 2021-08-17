Похоже, что объявленные властью «хорошие времена» отменяются. Во всяком случае, такой вывод напрашивается на фоне вала подорожаний, происходящих в стране. В Кишиневских магазинах уже обновили цены на гречку. Так, килограммы этой крупы теперь стоит 53,3 лея, а пакет на 800 гр. стоит 42,1, — передает «Sinteza.org».

Цитируемый источник утверждает, что в некоторых магазинах гречки вообще нет в продаже.

Напомним, что согласно данным Национального бюро статистики, потребительские цены в июле 2021 года выросли на 3,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так продукты питания подорожали на 4,2%, а промышленные товары – на 5,54%.