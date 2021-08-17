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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с 1 октября пенсии и соцпособия увеличатся всего на 3,86%

В Молдове с 1 октября пенсии и соцпособия увеличатся всего на 3,86%
17 августа
14:14 2021
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Пенсии и отдельные социальные пособия после индексации, запланированной на 1 октября, увеличатся на 3,86%. Соответствующий законопроект опубликован для публичных обсуждений.

Согласно данным Национальной кассы соцзащиты для индексации пенсий 663 тыс. человек предусмотрено 608 млн леев.

Согласно законодательству, индексация пенсий проводится два раза в год – 1 апреля и 1 октября. В настоящее время минимальный размер пенсии по возрасту составляет 1188 леев.

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