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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин ПДС в разгар эпидемии потратит 2,3 млн леев на военный парад

Кабмин ПДС в разгар эпидемии потратит 2,3 млн леев на военный парад
17 августа
14:09 2021
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Больше двух миллионов леев потратят власти на проведение военного парада, который состоится в День Независимости. Об этом сообщили представители военного ведомства во время репетиций.

«Расходы на личный состав, задействованный в параде, оцениваются в 2 миллиона 350 тыс. леев. Они выделяются из бюджета военного ведомства. Эта сумма покрывает расходы на обмундирование (пошив, приобретение униформы, обуви), закупки топлива, обеспечение питьевой водой на репетициях», — заявили в ведомстве.

В параде примут участие 1290 военнослужащих.

Напомним, что Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по поводу 30-летия провозглашения независимости Молдовы.

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