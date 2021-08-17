Больше двух миллионов леев потратят власти на проведение военного парада, который состоится в День Независимости. Об этом сообщили представители военного ведомства во время репетиций.

«Расходы на личный состав, задействованный в параде, оцениваются в 2 миллиона 350 тыс. леев. Они выделяются из бюджета военного ведомства. Эта сумма покрывает расходы на обмундирование (пошив, приобретение униформы, обуви), закупки топлива, обеспечение питьевой водой на репетициях», — заявили в ведомстве.

В параде примут участие 1290 военнослужащих.

Напомним, что Майя Санду подписала указ о проведении военного парада по поводу 30-летия провозглашения независимости Молдовы.