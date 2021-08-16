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Газета "Кишиневские новости"

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Как из-за прихоти Майи Санду был задержан рейсовый самолёт

Как из-за прихоти Майи Санду был задержан рейсовый самолёт
16 августа
22:24 2021
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Из-за задержки вылета из Кишинева пассажиры стыковочных рейсов в Вене едва не опоздали на следующий рейс. Об этом с возмущением пишут пользователи соцсетей, узнавшие, что рейс был задержан из-за президента Молдовы.

«Мне тоже выпала честь лететь этим самолетом,(…), который 50 минут стоял с пассажирами на ВПП и из-за которого я бежал как спринтер на следующий рейс через весь аэропорт Вены как угорелый. Майя Григорьевна, не успеваете — летите следующим, будьте любезны», – написал пользователь Андрей Баштанник

Отметим, что сегодня стало известно о частной поездке в Австрию главы молдавского государства.

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