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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 августа 253704 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 августа 253704 излечившихся
13 августа
19:31 2021
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На сегодняшний день в стране 253704 человека прошли лечение и 6301 умер от инфекции COVID-19.    

На 13 августа в Молдове подтверждены 261807 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 914 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 25341 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 416 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 66 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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