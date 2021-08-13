На сегодняшний день в стране 253704 человека прошли лечение и 6301 умер от инфекции COVID-19.

На 13 августа в Молдове подтверждены 261807 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 914 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 25341 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 416 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 66 в крайне тяжелом состоянии (7 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).