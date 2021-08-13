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Газета "Кишиневские новости"

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По чьей вине медикам Молдовы заблокировали повышение зарплат

По чьей вине медикам Молдовы заблокировали повышение зарплат
13 августа
14:11 2021
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Майя Санду заблокировала повышение зарплат врачам с 1 июля на 40%. Не вырастут они и с 1 сентября – уже по вине ПДС, так как депутат данной партии, спикер Игорь Гросу отказалcя включить данную инициативу в повестку заседания парламента 13 августа. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Он подчеркнул, что эта и другие инициативы стали «лакмусовой бумажкой» для новой власти и показали, что все свои обещания ни президент, ни парламентское большинство выполнять не намерены. Напомним, что Игорь Додон выступил с инициативой удвоения зарплат врачей. Два этапа, в ходе которых выплаты выросли суммарно на 60%, уже прошли. Последний, предполагавший увеличение на 40%, заблокировала Майя Санду, распустив парламент.

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