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Газета "Кишиневские новости"

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В парламент Молдовы вернулась худшая практика времён Плахотнюка

В парламент Молдовы вернулась худшая практика времён Плахотнюка
13 августа
14:11 2021
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Фонд субсидирования сельского хозяйства не будет увеличен, а аграрии, пострадавшие от разгула стихии, не получат долгожданную помощь. Зарплаты медиков не увеличатся на 40%, а семьи по всей стране останутся без финансовой поддержки в размере 1000 леев для подготовки детей к школе. Диаспора не будет освобождена от выплаты налогов при ввозе в страну имущества, включая автомобили. А всё потому, что спикер Игорь Гросу отказался от включения данных инициатив в повестку заседания парламента. С соответствующими законопроектами выступила фракция Блока коммунистов и социалистов. В связи с этим избранники ПКРМ и ПСРМ констатировали, что в парламент вернулась худшая практика времён Плахотнюка, когда все инициативы оппозиции безоговорочно отклонялись. Впрочем, отметили они, подобного себе не позволял даже Адриан Канду. В то же время депутаты подчеркнули, что все эти инициативы содержались и в предвыборных программах президента Санду и ПДС. Теперь же стало понятно, что это были лишь красивые слова, а не реальные намерения, отметили представители блока.

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