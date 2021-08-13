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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС жаждут урезать полномочия Гагаузии

Депутаты ПДС жаждут урезать полномочия Гагаузии
13 августа
13:16 2021
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Депутат ПДС Сергей Литвиненко заявил на заседании парламента 13 августа, что в состав Высшего совета прокуроров не должен входить главный прокурор АТО Гагаузия ввиду того, что «это будет несправедливо по отношению к другим прокурорам районов». В данной связи депутат Блока коммунистов и социалистов Александр Суходольский напомнил Литвиненко, что Гагаузия – не район, а автономия.

«В 1994 году, когда принимался Закон об особом правовом статусе Гагаузии было четко прописано, что наши органы власти, включая башкана, являются членами правительства, имплементированы в республиканские органы власти. Народное собрание Гагаузии имеет право законодательной инициативы в парламенте. Также и прокурор Гагаузии был включен в высший орган управления системы прокуратуры. Как вы на всё это смотрите? Дальнейшим вашим шагом будет исключение башкана из состава правительства? Или будет дальше упразднение норм для народного собрания права выхода с законодательной инициативой в парламент? Мы четко это видим. Сегодня вы сравниваете прокурора Гагаузии с простым прокурором района. Также будет дальше с башканом: вы сравните его с председателем района», – сказал Суходольский.

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