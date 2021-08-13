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Газета "Кишиневские новости"

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Додон обсудит молдо-российские отношения с депутатами Госдумы РФ

Додон обсудит молдо-российские отношения с депутатами Госдумы РФ
13 августа
13:16 2021
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Игорь Додон намерен продолжать обсуждение перспектив молдо-российских отношений. Это будет происходить в том числе на встречах с депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Об этом председатель ПСРМ заявил на брифинге для прессы. Игорь Додон сказал, что его сторонников интересуют двусторонние молдо-российские отношения, чтобы продолжилось стратегическое партнёрство. 

«Хорошо, что в правительственной программе госпожи Гаврилицы указано стратегическое партнёрство с Румынией, Украиной, США и ЕС, но я не увидел ни слова про стратегическое партнёрство с РФ, Турцией, Венгрией, Китаем. Я выступаю за хорошие отношения со всеми. Мы продолжим диалог с Россией, и где возможно помочь – мы поможем», – сказал он. Комментируя заявление Дмитрия Козака по приднестровскому вопросу, Додон отметил, что сам он давно говорил, что «это наша внутренняя проблема». Мы должны разработать стратегию объединения страны, обсудить между собой, прийти к национальному консенсусу, обсудить с партнёрами из Приднестровья, и только после этого вынести на международное обсуждение, подчеркнул председатель ПСРМ.

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