Российская Федерация – стратегический партнёр Республики Молдова. Об этом на брифинге для прессы заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он с сожалением отметил, что не увидел этой формулировки ни в программе правительства Натальи Гаврилицы, ни в пресс-релизе по итогам встречи Майи Санду с Дмитрием Козаком. Додон подчеркнул, что в повестке двусторонних отношений Молдовы и России есть три срочных вопроса. Первый из них – социальная защита наших сограждан, работающих и живущих в России.

«Это самый простой вопрос, так как мы подготовили соглашение, провели переговоры по нему, он был принят правительством Кику. Осталось только подписать и ратифицировать, и хочу порекомендовать правительству двигаться в этом направлении быстрее», – сказал лидер социалистов. Второй вопрос – экспорт молдавской продукции на российский рынок. В данной связи Додон напомнил, что ему удалось добиться аннулирования таможенных пошлин для пяти категорий товаров, что позволило производителям сэкономить более 1,5 млрд леев. Срок данных послаблений истёк 31 марта этого года, важно его продлить, подчеркнул Додон. Третий вопрос – поставки газа в Молдову, срок действия контракта по которому истекает 1 октября, напомнил он.

«Рекомендую правительству как можно скорее решить этот вопрос, потому что цены растут. Власть должна договориться, как мы делали это раньше, о выгодной для населения цене», – добавил председатель ПСРМ. Додон также подчеркнул, что готов оказать содействие власти в решении этих вопросов, так как речь идёт о гражданах.