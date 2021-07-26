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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 июля 251553 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 июля 251553 излечившихся
26 июля
20:21 2021
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На сегодняшний день в стране 251553 человека прошли лечение и 6245 умерли от инфекции COVID-19.    

На 26 июля в Молдове подтверждены 258713 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 609 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21623 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 228 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 51 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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