Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 июля 251553 излечившихся
26 июля
20:21 2021
На сегодняшний день в стране 251553 человека прошли лечение и 6245 умерли от инфекции COVID-19.
На 26 июля в Молдове подтверждены 258713 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 609 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21623 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 228 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 51 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).