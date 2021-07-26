Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля озвучил свою версию произошедшего 26 июля в парламенте Молдовы.

«Пришли. Посидели и ушли. Видимо, ждут пришествия нового американского посла. Нужно же с кем-то консультироваться. Сами думать не умеют», – написал Боля на своей странице в соцсети.

Напомним, что в понедельник, 26 июля, сразу после выступления Майи Санду с трибуны, депутаты ПДС потребовали взять паузу в работе парламента до четверга и покинули заседание. Примечательно, что в четверг, 29 июля, КС вынесет вердикт о законности передачи участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипломатической миссии. Мало у кого есть сомнения в том, что решение это будет положительным для американцев.