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Газета "Кишиневские новости"

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Боля: Депутаты ПДС ждут пришествия нового посла США

Боля: Депутаты ПДС ждут пришествия нового посла США
26 июля
16:41 2021
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Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля озвучил свою версию произошедшего 26 июля в парламенте Молдовы.  

«Пришли. Посидели и ушли. Видимо, ждут пришествия нового американского посла. Нужно же с кем-то консультироваться. Сами думать не умеют», – написал Боля на своей странице в соцсети.  

Напомним, что в понедельник, 26 июля, сразу после выступления Майи Санду с трибуны, депутаты ПДС потребовали взять паузу в работе парламента до четверга и покинули заседание. Примечательно, что в четверг, 29 июля, КС вынесет вердикт о законности передачи участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипломатической миссии. Мало у кого есть сомнения в том, что решение это будет положительным для американцев.

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